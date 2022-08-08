Мужчине прострелили живот во время массовой драки на московском пляже
На московском пляже «Белое озеро» произошла массовая драка, в результате которой одному из участников выстрелили в живот, рассказал «Известиям» источник 8 августа.
По имеющейся информации, драка произошла вечером 7 августа на столичном пляже неподалеку от мангальной зоны. Как сообщили очевидцы, между отдыхающими завязалась драка. После этого раздались хлопки выстрелов.
Прибывший на место наряд полиции задержал четверых мужчин, один из которых предпринял неудачную попытку скрыться.
Известно, что пострадавшим оказался водитель эвакуатора, который вместе с друзьями отправился на пляж отдохнуть. Там у них произошел словесный конфликт с другими отдыхающими, который позднее перерос в драку со стрельбой. По имеющейся информации, мужчина получил открытую рану, однако жизненно важные органы задеты не были.
Ранее, 8 августа, появилась информация, что боец ММА Руслан Булгучев стал одним из пострадавших в ходе массовой драки со стрельбой в пригороде Санкт-Петербурга. В конфликте приняли участие две группы молодых людей, общая численность которых превысила 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в людей вокруг себя.