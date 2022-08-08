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Тренер по ММА Булгучев пострадал в драке со стрельбой под Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавшим в ходе массовой драки со стрельбой в пригороде Санкт-Петербурга Мурино оказался тренер по ММА Руслан Булгучев. По данным «Известий», врачи диагностировали у него рваные раны в области груди и бедра.

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Потасовка произошла в ночь на 8 августа на Екатерининской улице. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, что в конфликте приняли участие две группы молодых людей, общая численность которых превысила 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в людей вокруг себя.

Раненого Булгучева госпитализировали. По предварительной информации, в тренера выстрелили не менее четырех раз. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего он покинул медучреждение.

Местная жительница, увидевшая из окна потасовку, сообщила об инциденте в полицию. В пресс-службе МВД по региону сообщали об одном пострадавшем. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ряд СМИ написали, что в потасовке якобы принимал участие боец ММА Артем Тарасов. Однако спортсмен в разговоре с «Известиями» опроверг эту информацию. Он уточнил, что был на месте происходящего, но в драке не участвовал. По его словам, потасовка произошла из-за разногласий двух людей.

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