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Двое погибли и двое пострадали при стрельбе в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по прохожим, в результате два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает NBC Washington 24 августа.

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Инцидент произошел на First Street NW между улицами O и P и 1300 кварталом. Правоохранительные органы перекрыли несколько соседних с ними улиц.

«Автобусы также перенаправляются, пока не будет получено иное уведомление», — процитировал телеканал региональное отделение полиции.

Накануне в Атланте, штат Джорджия, в результате стрельбы два человека погибли и один был ранен.

Женщина, подозреваемая в стрельбе, была задержана в тот же день в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте при попытке пройти контрольно-пропускной пункт. При себе у нее был пистолет. Как отметили в полиции, жертвы, вероятно, были знакомы с нападавшей. Иных подробностей о происшествии не приводилось.

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