Шлеменко признался, что не воспринял вызов Емельяненко всерьез

Российский боец Александр Шлеменко в среду, 24 августа, заявил, что не воспринял всерьез вызов бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

На пресс-конференции RCC бывший чемпион Bellator в среднем весе Шлеменко заметил, что в последнее время Емельяненко много чего говорит, не выполняя при этом данных им обещаний.

«Слишком серьезно к нему не надо относиться. И тогда на пресс-конференции я отнесся к этому не очень серьезно. Саша в последнее время много кого вызывает, и много что говорит и, к сожалению, много что не сделал из того, что говорил», — заявил Шлеменко.

Боец также указал на то, что у Емельяненко нет мотивации выходить с ним на бой.

«Какая мотивация ему драться со мной? Чтобы дальше продолжать жить трезво? Это мотивация не только для него, но и для всех, кто за ним следит. Хочешь хорошей жизни, больших боев — живи трезво, тогда всё у тебя будет хорошо. Буду этот бой оттягивать подольше, чтобы Александр долго держал себя в форме и, самое главное, в трезвости», — сказал спортсмен.

О том, что Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок, стало известно в начале августа.

На данный момент Шлеменко готовится к бою с сербом Александром Иличем, который состоится 26 августа в Екатеринбурге. О своих ожиданиях перед боем спортсмены рассказали «Известиям» 23 августа. Как стало известно, РЕН ТВ разыграет футболку с автографами Шлеменко и Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники».