TMZ узнал о разводе Сильвестра Сталлоне с супругой после 25 лет брака

Супруга актера и режиссера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер подала на развод. Об этом 24 августа сообщил американский портал TMZ.

По словам представителя актера Мишель Бега, супруги решат все вопросы мирно.

«Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем личные проблемы», — привела она слова своего доверителя.

Дженнифер подала документы на развод во Флориде, заявление принято в пятницу, 19 августа. Модель обвиняет супруга в изъятии активов из семейного имущества, следует из документов, с которыми ознакомились журналисты.

«По полученной информации и моим убеждениям, муж участвовал в преднамеренной растрате общего имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие», — говорится в иске.

После развода Дженнифер хочет восстановить свою фамилию — Флавин. Она также требует ареста имущества, нажитого в браке с актером.

Поклонники пары заподозрили неладное, когда у Сталлоне исчезла татуировка супруги, которая украшала его правый бицепс. Недавно тату было закрыто изображением его покойной собаки и коллеги по фильму «Рокки» Буткуса.

По этому вопросу представитель Сталлоне сказал Daily Mail, что тату его супруги «вышло неудачным, исправить было нельзя».

На своей странице в соцсетях Флавин опубликовала фотографию с тремя дочерьми, назвав их своим приоритетом.

Сталлоне познакомился с Дженнифер Флавин, которая моложе его на 22 года, в 1990 году. Пара стала жить вместе, однако актер оставил ее. В 1995 году он снова вернулся к Флавин, в 1997 году пара зарегистрировала отношения. В браке супруги воспитали трех дочерей.