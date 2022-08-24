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TMZ узнал о разводе Сильвестра Сталлоне с супругой после 25 лет брака

TMZ: Сильвестр Сталлоне разводится с супругой после 25 лет брака
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Фото: Global Look Press/Phil McCarten
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Супруга актера и режиссера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер подала на развод. Об этом 24 августа сообщил американский портал TMZ.

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По словам представителя актера Мишель Бега, супруги решат все вопросы мирно.

«Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем личные проблемы», — привела она слова своего доверителя.

Дженнифер подала документы на развод во Флориде, заявление принято в пятницу, 19 августа. Модель обвиняет супруга в изъятии активов из семейного имущества, следует из документов, с которыми ознакомились журналисты.

«По полученной информации и моим убеждениям, муж участвовал в преднамеренной растрате общего имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие», — говорится в иске.

После развода Дженнифер хочет восстановить свою фамилию — Флавин. Она также требует ареста имущества, нажитого в браке с актером.

Поклонники пары заподозрили неладное, когда у Сталлоне исчезла татуировка супруги, которая украшала его правый бицепс. Недавно тату было закрыто изображением его покойной собаки и коллеги по фильму «Рокки» Буткуса.

По этому вопросу представитель Сталлоне сказал Daily Mail, что тату его супруги «вышло неудачным, исправить было нельзя».

На своей странице в соцсетях Флавин опубликовала фотографию с тремя дочерьми, назвав их своим приоритетом.

Сталлоне познакомился с Дженнифер Флавин, которая моложе его на 22 года, в 1990 году. Пара стала жить вместе, однако актер оставил ее. В 1995 году он снова вернулся к Флавин, в 1997 году пара зарегистрировала отношения. В браке супруги воспитали трех дочерей.

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