Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Дом Дракона» 18+

Фото: Home Box Office (HBO)

Режиссеры: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер. В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Соноя Мидзуно.

Долгожданный приквел легендарного сериала «Игра престолов». В основу «Дома Дракона» лег первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», где раскрывается история династии Таргариенов.

Сериал рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Семейство ввязывается в жестокую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов».

С 23 августа на «Амедиатеке».

«Жизнь по вызову» 18+

Фото: К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырева, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Александр Яцко.

Александр Шмидт — хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких. Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один.

В онлайн-кинотеатре KION

«Гостья из космоса» 6+

Фото: Nordisk Film A/S

Режиссер: Эмали Нэсби Финк. Роли озвучили: Анна Котова-Дерябина, Вита Корниенко, Ярослава Дегтярева, Григорий Погосян.

11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый город. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. Между детьми возникает крепкая дружба, но Аллан дает «честное землянское» отправить необычную гостью домой.

С 25 августа в прокате

«Елизавета» 16+

Фото: телеканал «Россия»

Режиссер: Дмитрий Иосифов. В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Владимир Кошевой.

1725 год. Первый император Всероссийский Петр I перед смертью переписывает завещание и оставляет управление державой любимой младшей дочери — шестнадцатилетней Елизавете. Но она мечтает о другом. Царевна влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради власти. Завещание она воспринимает как проклятие. Неожиданно для себя цесаревна обретает врагов в лице самых влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана и князя Александра Меншикова.

С 29 августа в 21:20 на телеканале «Россия»

Театр

«Три товарища» 16+

Фото: Никита Чунтомов

Режиссер: Борис Мильграм. В ролях: Александр Гончарук, Эва Мильграм, Марат Мударисов и Иван Вильхов.

Пермский академический «Театр-Театр» привез в столицу мюзикл, созданный по роману Эриха Марии Ремарка. Композитор Евгений Загот, автор стихов Михаил Бартенев и хореограф Егор Дружинин создали авторский проект специально для этой труппы. Для спектакля сшили более ста костюмов и отреставрировали настоящие немецкие ретроавтомобили 1930-х годов, которые искали по всей стране. В спектакле задействована практически вся актерская труппа — 116 артистов.

29, 30 августа, 19:00, Театр имени Вахтангова

«Лебединое озеро» 6+

Фото: ramt.ru

Хореография: Мариус Петипа, Лев Иванов. В ролях: Ольга Сизых, Сергей Мануйлов.

На сцене РАМТа завершается марафон классической хореографии — Летние балетные сезоны. Труппа «Национального классического балета» под руководством хореографа и балерины Анны Нехлюдовой представит главный русский балет в хореографии «петербургского француза» Мариуса Петипа.

28 августа, 19:00, РАМТ

«Петр I» 16+

Фото: modern-theatre.ru

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Юрий Анпилогов, Анастасия Морозюк, Владислав Свиридов, Александр Толмачев, Сергей Аронин, Мария Орлова.

В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра I, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним? Создатели задаются вопросом, чем оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности.

27 августа, 18:00, театр «Модерн».

Концерты

«Обыкновенная гениальная актриса». Юбилейный вечер Маргариты Тереховой 6+

Фото: РИА Новости/Ратушенко

25 августа народная артистка России Маргарита Терехова отметит 80-летие. Андрей Тарковский назвал ее обыкновенной гениальной актрисой. А ее учитель Юрий Завадский охарактеризовал Терехову так: «Черный ящичек с секретами, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту». О разных гранях таланта и творческой индивидуальности Маргариты Тереховой в теплой семейной обстановке на камерном юбилейном вечере расскажут ее друзья и коллеги. Ведущие — Анна Терехова и Александр Яцко.

25 августа, 20:00, Театр Моссовета, сцена «Под крышей»

Музеи

«Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время»

Фото: shm.ru

В этом году самая восточная территория нашей страны — Сахалинская область — отмечает 75-летие со дня своего образования. На выставке представлены экспонаты, которые объединяют историю региона с его сегодняшним днем. В центре зала, посвященного коренным жителям острова, — рыбацкая лодка. Деревянные предметы быта, одежда и обувь из рыбьей кожи. Из этого же уникального материала и картины, представленные на выставке. Экспозиция объединяет предметы из коллекций крупнейших сахалинских музеев — краеведческого и художественного, литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

До 18 сентября, Исторический музей, Выставочный комплекс

«Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие» 0+

Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Экспозиция, посвященная теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве, включает работы Альбрехта Альтдорфера, Немесио Антунеса, Ханса Арпа, Цукиоки Ёситоси, Джованни Бенедетто Кастильоне, Клода Лоррена, Александры Лукашевкер, Михаила Матюшина, Нисимуры Ёхэя, Пабло Пикассо, Рембрандта. На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, скульптуры и мелкой пластики, керамические объекты и кабинетные витражи из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также из российских и зарубежных частных собраний. Многие из отобранных кураторами памятников редко покидают хранение, а некоторые из них будут показаны публике впервые.

До 14 ноября, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

«Советский общепит. Мечты и реальность» 0+

Фото: wyksa.ru

Совместный выставочный проект культурного центра «Волна» и Московского музея дизайна посвящен феномену советского общепита. В центре экспозиции — инсталляции, посвященные трем столпам советского общепита: столовой, кафе и ресторану. Здесь можно увидеть предметы интерьера и сервировки стола, меню, прейскуранты, книги по организации общественного питания, фото, видеохронику из Российского государственного архива кинофотодокументов — всего более 200 экспонатов.

До 31 января, культурный центр «Волна», город Выкса

«Мхатчики. Михаил Булгаков и Григорий Конский» 0+

Фото: Пресс-служба Музея М.А. Булгакова

Мхатчики — слово, которое часто встречается в письмах Булгакова к друзьям и в дневнике его третьей жены Елены Сергеевны, так неофициально называли артистов МХАТа. В новом пространстве Музея М.А. Булгакова, в мемориальной квартире на Большой Пироговской, 35а, открывается выставка, посвященная малоизвестным страницам из жизни писателя. История дружбы знаменитого драматурга и начинающего актера МХТ Григория Конского. С 1925 года многие мхатчики входят в ближайшее окружение писателя. По заказу Художественного театра Булгаков берется за переделку романа «Белая гвардия» в пьесу «Дни Турбиных».

С 30 августа по 13 ноября, Мемориальная квартира Михаила Булгакова на Пироговской, 35А

«Бубновый валет» 0+

Фото: Русский музей

К 85-летию Иркутской области Русский музей привез в Сибирь уникальную экспозицию. «Бубновый валет» — название выставки картин, организованной в 1910-м в Москве группой художников во главе с Михаилом Ларионовым.

Будут представлены 42 произведения из собрания Государственного Русского музея. Это картины Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой и других выдающихся мастеров отечественной живописи начала ХХ века.

До 26 октября, Галерея сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева

Фестивали

44-й Московский международный кинофестиваль 16+

Фото: kino-teatr.ru

Более 230 картин из 65 стран будет представлено в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля. Церемония открытия пройдет в Театре мюзикла, гостей встретит президент фестиваля Никита Михалков. Фильмом открытия ММКФ 26 августа станет долгожданная премьера экшен-драмы Антона Мегердичева «Сердце Пармы».

В жюри основного конкурса в этом году вошли: народный артист России Евгений Миронов (председатель жюри), продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), кинооператор Гайк Киракосян (Турция – Россия), кинорежиссер Андрей Кравчук (Россия). Они будут оценивать девять картин. Кроме отечественных режиссеров свои фильмы представят коллеги из Перу, Румынии, Сербии, Китая, Словении, Шри-Ланки, Германии, Турции. В рамках фестиваля пройдут конкурсы «Русских премьер», «Документального кино», «Короткометражного кино» и еще несколько внеконкурсных программ.

С 26 августа по 2 сентября, Театр мюзикла, кинотеатры: «Каро 11 Октябрь», «Художественный», «Иллюзион».

«Выкса-фестиваль» 6+

Фото: vyksafest.com

Бывший «Арт-Овраг» теперь именуется «Выкса-фестиваль». Мероприятие для тех, кто ищет новых впечатлений за пределами больших городов. Откроет его большое шоу «Леонид Агутин + Сводный хор Выксы». Заслуженный артист и популярный в стране эстрадный хормейстер Этери Бериашвили собрали полтысячи горожан. Вместе они откроют августовский уикенд фестиваля на главной площади города.

Заскучать в Выксе будет сложно. Любителей познавательных и ознакомительных туров ждут «хороходы» по улицам города. А на прудах гости окажутся на Лодочной симфонии. Под музыку по глади воды поплывут надувные крокодилы, ну и, конечно, байдарки, яхты, плоты. Ну а самые целеустремленные попадут на открытие культурного центра «Волна».

26–28 августа, культурный центр «Волна», город Выкса

Детский культурный форум 6+

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Впервые в Москве пройдет Детский культурный форум. Более 1500 ребят станут его гостями. Их ждут мотивационные мастер-классы, экскурсии, арт-школы, лекции. Дети встретятся с актером Сергеем Безруковым, музыкантом Игорем Бутманом, гендиректором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной, председателем совета директоров «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой, артистом балета Николаем Цискаридзе. Форум станет уникальной площадкой, где одаренные дети встретятся с педагогами, культурными, государственными и общественными деятелями для того, чтобы заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для творческой реализации.

С 25 по 27 августа, ВДНХ