Один человек скончался при пожаре на складе в Отрадном

Один из пострадавших в результате пожара на складе на северо-востоке Москвы скончался. Площадь возгорания выросла до 800 кв. м. Об этом источник в экстренных службах столицы сообщил в среду, 24 августа.

«Площадь пожара в Сигнальном проезде выросла до 800 кв. м. На данный момент один человек погиб, двое пострадали», — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день сообщалось, что в Сигнальном проезде произошел пожар на трехэтажном складе. Три человека пострадали, пишет «Москва 24».

Площадь пожара в трехэтажном складском здании составляла около 150 кв. м. Официального заявления о количестве пострадавших пока не было.

22 августа в подмосковных Мытищах произошел пожар в здании торгового центра. Сообщение о возгорании поступило в 19:02 мск. Изначально возгорание возникло в кафе, затем огонь перешел на торговые ряды. В 20:55 пожар локализовали на площади 600 кв. м. В 22:56 удалось ликвидировать открытое горение.

В тушении пожара были задействованы 32 человека и девять единиц техники. О пострадавших не сообщалось. По одной из версий, крыша загорелась по вине куривших на ней строителей.