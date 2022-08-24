Источник сообщил о троих пострадавших при пожаре на складе в Москве

По предварительным данным, три человека пострадали в результате пожара на складе на северо-востоке Москвы на Сигнальном проезде. Об этом сообщил 24 августа представитель экстренных служб столицы.

«Три человека, предварительно, надышались угарным газом, переданы врачам», — передает сообщение «РИА Новости».

По информации пресс-службы столичного главка МЧС, площадь пожара в трехэтажном складском здании составляет около 150 кв. м. Официального заявления о количестве пострадавших пока не было. При этом, как передает агентство городских новостей «Москва», в ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек, он был передан медикам для оказания помощи.

22 августа в подмосковных Мытищах произошел пожар в здании торгового центра. Сообщение о возгорании поступило в 19:02 мск. Изначально возгорание возникло в кафе, затем огонь перешел на торговые ряды. В 20:55 пожар локализовали на площади 600 кв. м. В 22:56 удалось ликвидировать открытое горение.

В тушении пожара были задействованы 32 человека и девять единиц техники. О пострадавших не сообщалось. По одной из версий, крыша загорелась по вине куривших на ней строителей.