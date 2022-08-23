Пожар произошел в здании ТЦ в Мытищах

Пожарные ликвидировали пожар в здании ТЦ в Московской области. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло накануне вечером в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Шараповский проезд, дом 11. Сообщение о возгорании поступило в 19:02 понедельника, 22 августа, отмечает телеканал «Звезда». Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит кровля здания.

Изначально возгорание возникло в кафе, а затем огонь перешел на торговые ряды. Площадь составляла 420 кв. м. В 20:55 пожар локализовали на площади 600 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва». В 22:56 удалось ликвидировать открытое горение.

В его тушении были задействованы 32 человека и девять единиц техники. О возможных пострадавших не сообщается, пишет REGNUM. Причину возгорания предстоит установить специалистам. По одной из версий, крыша загорелась по вине куривших на ней строителей, сообщает телеканал «360».

Ранее, 23 августа, стало известно, что прокуратура Иркутского района взяла на контроль ход проверки и ее результаты по факту пожара на асфальтобетонном заводе под Иркутском. Горело предприятие, расположенное на 17-м км Качугского тракта.