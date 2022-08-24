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ЦБ предложил банкам возвращать похищенные мошенниками средства в течение 30 дней

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Центральный Банк России предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. Об этом в среду, 24 августа, «РИА Новости» рассказал глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

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Инициатива включена в поправки к закону о национальной платежной системе.

«Банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней», — пояснил Уваров.

Кроме того, ЦБ намерен обязать банки возместить пострадавшему сумму в полном объеме, если финансовые организации перевели деньги на счет мошенника, информация о котором есть в базе данных ЦБ.

По словам директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолия Брагина, инициатива сможет повысить ответственность банков по противодействию мошенничеству и защите интересов клиентов.

«Мы уже реализовали механизм, не позволяющий переводить денежные средства в пользу получателей, данные по которым находятся в базе подозрительных данных ЦБ. Такой подход за период использования показал свою эффективность в части защиты клиентов от осуществления операций без их согласия. Срок в 30 дней скорее всего выбран исходя из уже действующего периода, который отводится банку для рассмотрения заявлений от клиентов. Этот срок на практике оказывается достаточным для принятия решения», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Заместитель председателя правления Совкомбанка Елены Черствовой, в свою очередь, отметила, что для успешной борьбы с незаконными действиями мошенников необходимы общегосударственные меры как в области развития финансовой грамотности граждан, массовой социальной рекламы, так и технологические меры, усложняющие возможности для мошенников. В банке считают, что инициатива регулятора должна быть протестирована на пилотной группе банков. Это позволит кредитным организациям создать необходимую инфраструктуру для автоматизации процессов, сказала Черствова «Известиям».

В Газпромбанке также положительно отнеслись к предложению ЦБ. Однако добавили, что срок в 30 дней невозможно рассматривать в отрыве от контекста и бизнес-процесса, так же, как и не нужно трактовать инициативу буквально и думать, что жертва мошенников будет полностью защищена в любом случае.

«Рекомендуем рассматривать срок в 30 дней на возврат банками денежных средств только в контексте формулировок закона, вместе с другими сроками и интервалами, содержащимися в инициативе. Все сроки связаны между собой и учитывают отдельные нюансы как внутренних бизнес-процессов в банках (получение заявления от клиента, проверка фактуры, проведение расследования и пр.) , так и внешние юридические аспекты, связанные с взаимодействием жертвы (физического лица) и/или банка с представителями правоохранительных органов, со страховыми компаниями», — пояснили «Известиям» в Газпромбанке.

19 августа сообщалось, что полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении пожилой жительницы Петропавловска-Камчатского. Потерпевшая лишилась 1,2 млн рублей. По словам 60-летней воспитательницы, ей поступали звонки с различных номеров. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

15 августа житель Орла также лишился 3,7 млн рублей из-за телефонных мошенников. Полиция возбудила уголовное дело. По словам потерпевшего 1997 года рождения, ему поступило несколько звонков от незнакомых лиц, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

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