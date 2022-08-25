Сгладить угли: власти увидели риск банкротства добывающих компаний

Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций . Чтобы этого избежать, Минэнерго предложило пересмотреть формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ): отказаться от применения международного индекса цены на сырье и ввести фиксированный показатель. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета. Если мера будет принята, вероятно, получится высвободить 4 млрд рублей в год, оценили эксперты. В комиссии Госсовета поддержали предложение и решили направить инициативу на рассмотрение в администрацию президента, кабмин и профильные ведомства.

Нелегкая добыча

Минэнерго, Минпромторг и представители бизнеса увидели риск банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций . Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета от 10 августа (есть у «Известий»). Как пояснено в документе, отрасль столкнулась с потерей рынков сбыта, увеличением себестоимости продукции, ограничениями по экспорту и существенным ростом логистических затрат. В ведомствах считают, что стоит внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку на бизнес, «чтобы предотвратить потенциальные банкротства компаний угольной и металлургической промышленности» , сказано в протоколе.

Как писали «Известия», с 10 августа, согласно пятому пакету антироссийских санкций, импорт угля из РФ в страны ЕС запрещен. По данным Совета Евросоюза на апрель 2022-го, поставки достигали €8 млрд в год. По данным Минэнерго, в 2021-м доля стран ЕС в общем экспорте российского угля составила 21,8% (около 48,7 млн т).

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета НДПИ , сказано в протоколе комиссии Госсовета. Стоит отказаться от применения австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете этого налога для угля и вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной ставкой , уточнено в документе.

Сгладить угли Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Расчет НДПИ с использованием австралийского индекса в РФ ввели с 1 января , что привело к росту ставки этого налога, сказали «Известиям» в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Например, ставка НДПИ на коксующиеся угли в IV квартале 2021 года составляла 102 рубля за тонну, а в марте 2022-го — 927 рублей . В РСПП добавили: в 2021 году доля НДПИ в полной себестоимости этого вида топлива составляла 3%, а за первую половину 2022-го по отдельным предприятиям достигла 15% .

Если власти примут предложение Минэнерго, мера может снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 млрд рублей в год , оценил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

В комиссии Госсовета поддержали инициативу и направили ее на рассмотрение в администрацию президента, правительство и профильные ведомства , следует из протокола.

Изменение формулы НДПИ на коксующийся уголь находится в проработке совместно с заинтересованными органами власти и организациями, подтвердили «Известиям» в Минпромторге . Там отметили, что эта мера актуальна и для налогообложения железорудного сырья.

В Минфине «Известиям» сказали, что описанные предложения в ведомство не поступали.

В Минэнерго отметили, что необходимо вернуться к вопросу установления иной ставки НДПИ в феврале 2023 года после подведения финансовых результатов организаций по итогам года.

Редакция направила запросы в крупнейшие угольные и металлургические компании, а также администрации добывающих регионов страны.

В условиях санкций

Угольная и металлургическая отрасли оказались зажаты между ограничениями импорта в Европу, Японию и неспособностью железнодорожных артерий страны обеспечить вывоз сырья по новым направлениям , сказал «Известиям» председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского городского объединения «Опоры России» Андрей Крупский. Дисконт в экспортных ценах на российский уголь по отношению к австралийскому ресурсу резко увеличился после того, как для отечественной продукции ограничили доступ на премиальные рынки ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня, добавили в РСПП.

Сгладить угли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за того что Евросоюз ввел полное эмбарго на импорт российского угля, а также в связи с ограничениями для компаний при фрахтовании судов отечественные предприятия вынуждены продавать уголь по цене на 50% и более ниже мировой , сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Это подтвердил и источник в отрасли. По его словам, российские компании сейчас продают уголь более хорошего качества в азиатские страны по заниженной стоимости. Европейский рынок — премиальный, и требования к качеству сырья там выше в том числе в силу более экологичного производства, тогда как во многих азиатских странах стандарты ниже, там покупают более дешевое сырье, уточнил собеседник издания.

На фоне сокращения экспорта в Европу (почти на 50%) и Японию с Кореей (на 21–22%) угольщики смогли увеличить отгрузки в Китай (на 22%), а также на Ближний Восток и через трейдеров , добавил Андрей Крупский. Но даже с учетом сохранения тренда на рост поставок сырья в этот регион есть риск, что по итогам года экспорт ресурса снизится примерно на треть , заключил аналитик. В нынешних условиях крупнейшие отечественные добывающие компании вряд ли разорятся, но десяткам небольших грозит такой сценарий , так что предложенная властями мера целесообразна, отметил Дмитрий Гусев. Она может не только смягчить налоговую нагрузку на бизнес, но также позволит избежать манипулирования со стороны зарубежных ценовых агентств, которые могут влиять на индексы исходя из собственных интересов, отметил эксперт.

Любая привязка в налогах к долларовым ценам или индексам мешает экспорту продукции за рубли, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Уход от ориентирования на международные цены позволит постепенно перейти на расчеты в национальной валюте при поставках угля в Китай, заключил аналитик.