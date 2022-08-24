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Знакомый подозреваемого в убийстве священника рассказал о нем

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Фото: Управление СК РФ по Московской области
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Задержанный по подозрению в убийстве настоятеля Никольского храма в городе Домодедово Василий Рассоха проявлял непостоянство, сообщил его одногруппник Денис Заботин.

«Мы виделись на занятиях. Он проявлял непостоянство, мне это не очень нравилось. Мог блистать инновационными идеями, а затем резко перегорать», — сказал он.

Говоря об обучении, Заботин уточнил, что у мужчины была неплохая статистика, хотя преподаватели не всегда были довольны.

«Самая емкая его характеристика — это «тихий омут». Над ним некоторые подтрунивали, он сам был тоже в меру самокритичен. Но я смотрел и понимал, что когда-нибудь что-то может произойти нехорошее», — добавил он.

Заботин предположил, что у Рассохи копилась ярость.

В то же время местные жительницы охарактеризовали убитого настоятеля как отзывчивого человека.

«Добрый, прекрасный, отзывчивый был. Он нам как отец родной. Можно было прийти в любое время, в день и ночь», — сказали они.

Они также отметили, что знали и подозреваемого в расправе над настоятелем.

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Об убийстве настоятеля Никольского храма в подмосковном Домодедово стало известно ранее в этот день. Спасатели, тушившие в церкви пожар, обнаружили его тело.

Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 22-летнего местного жителя.

По данным следствия, он совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. Когда в помещение вошел настоятель, злоумышленник напал на него с ножом. Священник скончался от полученного ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации «Известий», задержанный Василий Рассоха работал преподавателем воскресной школы. По предварительной версии, он преследовал свою бывшую ученицу, ухаживал за ней. Настоятель храма пытался заступиться за жертву, но злоумышленник ударил ножом.

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