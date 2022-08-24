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Священник убит в подмосковном Домодедове

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Фото: commons.wikimedia.org/Burov.yl
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Настоятель Никольского храма убит в подмосковном храме, его тело обнаружили спасатели, тушившие пожар в церкви. Информация об этом 24 августа поступила «Известиям».

Возгорание возникло рано утром в среду в церкви Николая Чудотворца. Тело погибшего Сергея Лопухова находилось на ступенях при входе в храм. Причиной смерти священнослужителя стали множественные ножевые ранения. Предполагается, что храм подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Пожар потушили в в 09:32 мск, в результате полностью выгорела одно из помещений храма площадью 12 кв. м. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В 2007 году в храме Вознесения Господня в городе Фурманов Ивановской области убили игумена Авенира, в миру Алексея Смолина. Причиной стали несколько сотен рублей и мобильный телефон.

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