Священник убит в подмосковном Домодедове
Настоятель Никольского храма убит в подмосковном храме, его тело обнаружили спасатели, тушившие пожар в церкви. Информация об этом 24 августа поступила «Известиям».
Возгорание возникло рано утром в среду в церкви Николая Чудотворца. Тело погибшего Сергея Лопухова находилось на ступенях при входе в храм. Причиной смерти священнослужителя стали множественные ножевые ранения. Предполагается, что храм подожгли, чтобы скрыть следы преступления.
Пожар потушили в в 09:32 мск, в результате полностью выгорела одно из помещений храма площадью 12 кв. м. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
В 2007 году в храме Вознесения Господня в городе Фурманов Ивановской области убили игумена Авенира, в миру Алексея Смолина. Причиной стали несколько сотен рублей и мобильный телефон.