Уголовное дело возбуждено по факту убийства священника в Домодедове

Уголовное дело возбуждено по факту убийства настоятеля Никольского храма в подмосковном Домодедове. Об этом журналистам сообщили в среду, 24 августа, в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель.

По данным следствия, подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В это время в помещение вошел настоятель храма, после чего злоумышленник напал на него с ножом. От полученного ранения священник скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия. Планируется назначение ряда экспертиз.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Домодедовской городской прокуратурой на контроль.

Настоятель Никольского храма был убит ранее в среду. Его тело на ступенях при входе в храм обнаружили спасатели, тушившие пожар в церкви. Огонь был ликвидирован в 09:32 мск. В результате полностью выгорела одно из помещений храма площадью 12 кв. м.