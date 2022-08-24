Заморозки до -3 градусов спрогнозировали в Забайкальском крае
Управление МЧС по Забайкальском краю предупредило местных жителей о заморозках. Температура воздуха и почвы опустится до –3 градусов.
Заморозки ожидаются в отдельных районах по ночам 26 и 27 августа, пишет ИА ChitaMedia. Жителей региона призывают принять меры по сохранению урожая.
В связи с понижением температур ожидается, что забайкальцы начнут чаще пользоваться отопительными приборами и печами. В связи с этим вырастает риск пожаров.
В Костромской области до 2 сентября ожидается аномально высокая температура воздуха, при этом вероятность осадков — минимальная. В связи с этим в регионе введен режим повышенной готовности.