Московские предсезоны: кто сыграет на Кубке мэра Москвы

С 25 по 28 августа в Москве пройдет традиционный Кубок мэра. Помимо трех московских команд — ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и подмосковного «Витязя», в турнире сыграют «Амур» и «Куньлунь». Армейцы проведут единственный предсезонный турнир, где, видимо, и постараются наиграть нового первого номера после скандального ухода Ивана Федотова. Еще интересно будет понаблюдать, как проявят себя многочисленные новички красно-белых, что собой представляет «Динамо» после резкого омоложения состава и на что сегодня способен форвард «Витязя» Скотт Уилсон, который еще совсем недавно брал главный трофей в НХЛ.

ЦСКА: стража, стража

Действующий обладатель Кубка Гагарина не претерпел больших изменений в межсезонье. Пожалуй, главное — отсутствие вратаря Ивана Федотова, который теперь служит в армии. Ключевое приобретение — возвращение в армейский клуб из «Флориды» нападающего Максима Мамина, подписавшего трехлетний контракт. Также вернулся в ЦСКА вратарь Александр Шарыченков, который поборется за пост номер один со шведом Адамом Рейдеборном. А еще один скандинав — Фредрик Классон — усилил оборону.

С приходом на пост главного тренера Сергея Федорова армейцы не форсируют подготовку к сезону, начиная ее чуть ли не позже остальных. Похоже, на свой первый матч на предсезонке ЦСКА вышел явно неготовым. Минское «Динамо» разгромило армейцев (6:1), но в недавней встрече со «Спартаком» ЦСКА выглядел совершенно иначе и уверенно выиграл (6:3). Возможно, в этом сезоне тренерский штаб будет больше доверять молодым талантам Владимиру Грудинину и Прохору Полтапову — при регулярном чемпионате в 68 матчей основным игрокам понадобится время для передышки.

«Спартак»: ставка на молодежь

Обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА стал одним из самых громких событий межсезонья. Компенсация оказалась просто невероятной — 50 млн рублей плюс сразу девять игроков! Трое из них (Кирилл Марченко, Иван Морозов, Михаил Мальцев) сейчас выступают в НХЛ, а вот шестеро готовятся к сезону в составе «Спартака». Центрфорвард Герман Рубцов, правда, пока находится на пробном контракте.

Наибольший интерес среди пополнившей красно-белых молодежи вызывают нападающие Федор Свечков и Никита Чибриков. Оба считаются суперталантами, но в системе СКА таких слишком много, и оба не получали довольно игрового времени в КХЛ. В «Спартаке» шансов закрепиться у них больше.

Но и помимо новой молодежи в московском клубе хватает талантливых игроков. Один из них, 20-летний защитник Егор Савиков, уже назначен ассистентом капитана Дмитрия Вишневского.

Среди приобретений «Спартака» можно отметить ветерана «Барыса» Романа Старченко, который наконец-то попробует свои силы в другом клубе КХЛ. В тройке с ним будет играть еще один бывший игрок казахстанского клуба Фил Вароне и американец с белорусским паспортом Шэйн Принс. Это сочетание должно стать ударным в команде Бориса Миронова.

«Динамо»: теперь — экономия

Московское «Динамо» отказалось от своих прошлогодних лидеров — Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Станислав Галиев перешли в «Ак Барс». Бюджет бело-голубых стал значительно меньше, но в составе «Динамо» хватает ярких игроков. В обмен на Галиева из Казани приехал канадский нападающий Джордан Уил, компанию которому в первой тройке атаки составят соотечественник Эрик О’Делл и швед Якоб Лилья.

За место основного вратаря поборются Илья Коновалов и Константин Волков, который провели прошлый сезон за пределами России (Коновалов — в Северной Америке, Волков — в Финляндии). В основе должны начать сезон сразу трое белорусских игроков — защитник Кирилл Готовец, нападающие Максим Сушко и Александр Скоренов. Кубок мэра — отличная возможность для двоих последних закрепиться в составе.

«Витязь»: обладатель Кубка Стэнли

Для «Витязя» предсезонка принесла много головной боли — сначала отказался приезжать в Россию прошлогодний лидер Даниэль Одетт, а затем новичок Зак Митчелл получил тяжелую травму. С ним будут расторгать контракт. При этом интересных легионеров Игорь Варицкий всё же привез — выделяется нападающий Скотт Уилсон, который выигрывал Кубок Стэнли за «Питтсбург» вместе с Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

Настоящая загадка — «Куньлунь», который продолжает определяться с составом. Но слабой китайская команда вряд ли будет, в составе полно опытных игроков АХЛ. Есть и российская молодежь — например, арендованный у «Спартака» защитник Дмитрий Костенко или сын Дмитрия Квартальнова Александр.

«Амур» на предсезонке пока не впечатляет. На турнире в Уфе хабаровчане не смогли забить в двух играх из трех. На Кубке мэра команда Вадима Епанчинцева должна выглядеть лучше — игроки провели в одних сочетаниях уже несколько матчей, стали лучше понимать друг друга. Всё в порядке и с вратарской линией: Евгений Аликин мог бы усилить многие топ-клубы.