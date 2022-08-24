Знание стиля: как Романов, Тренин и Брылин проявят себя в сезоне НХЛ

Август — не самый громкий на события месяц межсезонья в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Основные свободные агенты подписались уже в июле, тогда же прошел и традиционный драфт юниоров. Но за последние недели новые контракты заключили двое российских хоккеистов: защитник Александр Романов и нападающий Яков Тренин, а трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси».

Три года в Нью-Йорке

8 июля «Монреаль», за который Александр Романов отыграл два сезона, обменял россиянина в «Айлендерс». Тем самым «Островитяне» закрепили права на хоккеиста. «Канадиенс» взамен получили выбор в первом раунде драфта (13-й), который тут же отправили в «Чикаго». В обратном направлении проследовал форвард Кирби Дак.

Летом у Романова закончился подписанный с «Монреалем» контракт новичка. Александр удачно «сжег» первый год соглашения, а за два следующих сезона закрепился в основе и избежал ссылок в фарм-клуб. Защитник претендовал на повышение оклада, но «Канадиенс» не могли предложить Александру достойные условия из-за проблем с платежкой. Обмен виделся оптимальной сделкой для обеих сторон. «Монреаль» договорился с «Айлендерс», которые как раз искали крепкого защитника. А «Канадиенс» оперативно преобразовали выгоду от трейда в центрального нападающего.

Полтора месяца длились переговоры агента хоккеиста с офисом «Айлендерс». Стороны сошлись на контракте-мостике на три года с зарплатой $7,5 млн. К окончанию действующего соглашения Романов получит право на оффершит от других клубов и арбитраж, если ньюйоркцы занизят стоимость внука Зинэтулы Билялетдинова. Александр — четвертый защитник клуба по средней зарплате ($2,5 млн).

«Айлендерс» — команда, нацеленная на серьезные задачи. Особенно после чудовищной осечки в прошлом сезоне, когда «Островитяне» пролетели мимо плей-офф. Неизвестно, захотят ли тренеры возиться с молодым защитником, чей талант требует огранки, когда от команды ждут результата здесь и сейчас. В то же время вряд ли стоит рассчитывать, что Лэйн Ламберт решится на кардинальные изменения игрового рисунка. А если так, то Романов впишется в схемы «Айлс». При благоприятном сценарии их союз не закончится на одном контракте.

— Уже прибыл на Лонг-Айленд и готовлюсь к сезону, — сказал официальному сайту «Айлендрерс» Романов. — Честно говоря, я уже готов играть. Я хотел бы приносить больше пользы в атакующих действиях, потому что в течение всего межсезонья работал над своим навыками. Я хочу улучшить свою игру с шайбой. Также я могу показывать силовой хоккей, могу применять силовые приемы и начинать атаки. Хочу больше играть в зоне нападения. Илья Сорокин (основной вратарь клуба из Нью-Йорка. — «Известиям»)? Он один из моих лучших друзей. Постоянно нахожусь у него дома. Мы уже два года играли вместе в ЦСКА, поэтому отлично знаем друг друга.

Без возвращения

Ни по ходу сезона, ни сразу после его окончания «Нэшвилл» не смог договориться о новом контракте с российским нападающим Яковом Трениным, проведшим свой лучший отрезок в НХЛ. Форвард, который играл в третьем звене и получил не так много игрового времени, забросил 17 шайб в регулярном чемпионате и запомнился бойцовским характером.

В итоге Тренин по результатам арбитража подписал двухлетний договор с годовой зарплатой в $1,7 млн, что неплохо отражает прогресс игрока, отработавшего контракт новичка. При этом были даже слухи о возможном возвращении Якова в Россию — среди претендентов назывался «Авангард», а правами в КХЛ на форварда владеет СКА.

— Это увеличение его контракта более чем в два раза, но, по моему мнению, арбитраж должен был повысить сумму тысяч на 100 больше. Клуб мог выбрать контракт на год или на два. В итоге «Нэшвилл» выбрал двухлетний вариант, потому что понимает, что если выберет соглашение на год и Яков сыграет так же, как и в прошлом сезоне, то его зарплата будет еще в два раза больше, — рассказывал ТАСС по итогам сделки агент Тренина Шуми Бабаев.

По стопам Фетисова

Сергей Брылин трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000, 2003) и отыграл за клуб 14 лет. В сезоне-2012/13 он стал консультантом команды АХЛ, а уже со следующего года был включен в тренерский штаб фарм-клуба, в котором и работал все это время. Наконец, пришло время включения в штаб главной команды. Как и в фарме, Брылин будет отвечать за нападающих, а также за игру в меньшинстве.

Один российский специалист уже работал помощником в «Нью-Джерси», и это привело к триумфу — Вячеслав Фетисов в 2000-м стал первым россиянином, выигравшим Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер. Но в скором будущем он перешел на работу со сборной России, а затем закончил тренерскую карьеру.

— Если честно, то разговоры о повышении шли уже несколько лет, но на уровне «мы хотим», «если получится» и так далее, — сказал «Известиям» Сергей Брылин. — Конкретики не было. В конце сезона этот разговор опять возник. Процесс немного затянулся, но я очень рад, что в конечном итоге все разрешилось. Эмоции меня переполняют. Волнительно, конечно. Все будет по-новому. Тренерский коллектив перетряхнули немного. Перед нами стоит серьезная задача: подготовить команду к старту сезона и начать успешно выступать.

При этом Брылин подчеркнул, что до главного тренера ему еще расти и расти. Пока еще россияне не возглавляли команды НХЛ.