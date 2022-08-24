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Начат прием заявок на конкурс авторов русской песни «Автора!»

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начат прием заявок на Ежегодный международный конкурс авторов русской песни «Автора!». Об этом говорится в релизе, поступившем 24 августа «Известиям».

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Участвовать в нем могут как россияне, так и граждане других государств. Необходимо написать песню на русском языке и отправить на конкурс. Основным условием названо ее отсутствие на стриминговых платформах. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.

Работы принимаются в любом жанре и направлении. Официальное сообщество в соцсети VK станет основной площадкой проекта, там можно задать вопросы, узнать новости конкурса, почитать истории авторов, посмотреть эксклюзивные интервью со звездами.

«В нашей стране много талантливых людей, авторов песен, у которых нет возможностей заявить о себе. И среди множества произведений могут найтись настоящие шедевры. Конкурс «Автора!» и призван найти такие песни и таких людей» — прокомментировал конкурс лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Прием заявок продлится до 15 октября. По итогам первой оценки будет определено 100 композиций, которые ожидает допуск к онлайн-питчингам. По завершению конкурса выберут 20 финалистов, пять лидеров.

Также в конкурсе будут три победителя зрительского голосования и только один суперфиналист, имя которого узнает вся страна.

Конкурсанты, не прошедшие в финал, смогут побороться за участие в концертах на главных площадках страны, а также на гала-концерте фестиваля «Таврида.АРТ» 2023, для этого необходимо принять участие в дополнительных творческих заданиях.

«Каждый год проходят вокальные конкурсы, где открываются имена новых исполнителей. Но, к сожалению, не открываются имена новых авторов. Не звучат новые песни, это вообще штучный товар», — отметил поэт-песенник Александр Шаганов.

Он подчеркнул, что конкурс создан именно для появления новых авторов.

16 августа продюсер Игорь Матвиенко объявил на фестивале «Таврида.Арт» о запуске нового музыкального конкурса «Автора!». Проект создан при участии руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина и директора АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters» Борислава Володина

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