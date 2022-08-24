Полиция Кипра подтвердила освобождение напавшей с ножом на россиян украинки

Кипрская полиция выпустила на свободу гражданку Украины, которая напала с ножом на российских активистов во время празднования Дня российского флага. Эту информацию 24 августа «Известиям» подтвердили в полиции Ларнаки.

«Да, происшествие было зарегистрировано, женщину освободили до суда», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что суд над украинкой назначен на 19 сентября, до этого времени она будет находиться на свободе. Он предположил, что скрываться гражданке Украины, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра, по его словам, склонна искать в произошедшем лишь бытовой подтекст.

23 августа сообщалось, что на активистку Координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились с флагами рядом с ней во время празднования Дня российского флага, с ножом напала гражданка Украины. Женщину задержали местные полицейские.