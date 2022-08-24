Особый противопожарный режим ввели в пяти районах Псковской области

Еще в пяти районах Псковской области введен особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено использование мангалов и разведение костров.

По данным «Псковской ленты новостей», с 23 августа особый режим действует в Плюсском и Пушкиногорском районе. С 24 августа режим ввели в Гдовском районе. Также противопожарные меры принимаются в Куньинском и Стругокрасненском районах.

Особый противопожарный режим подразумевает соблюдение дополнительных требований пожарной безопасности. Для граждан запрещено посещение лесов. Также временно приостанавливается использование приспособлений для тепловой обработки пищи с использованием открытого огня. Такое ограничение не распространяется на объекты общественного питания, уточняет Псковское агентство информации.

В районах установлен порядок патрулирования мест группового размещения большегрузных контейнеров. Проводятся работы по очистке от горючих отходов и мусора бесхозных или неэксплуатируемых земельных участков. За нарушения требований пожарной безопасности штраф для физических лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

С 23 августа в Костромской области введен режим повышенной готовности из-за аномальной жары. Синоптики прогнозируют высокие температуры и минимальное количество осадков до 2 сентября.