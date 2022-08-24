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Историческое здание продают в Омске за 885 тыс. рублей

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Историческое здание бывшей ветеринарной лечебницы продают в Омске. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Лечебницу построили в 1900–1916 годах.

ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что здание, расположенное на улице 5-й Армии, разрушено, заросло деревьями и кустарниками.

Аукцион объявлен на портале «Дом.РФ». Начальная стоимость лота, в который входят здание площадью 272 кв. м и земельный участок площадью 0,05 га, составляет 885,5 тыс. рублей.

ИА «Город55» отмечает, что цена здания сопоставима с ценой комнаты в одном из городских общежитий. Это можно объяснить плохим состоянием объекта. Здание давно не используется, и новому владельцу придется потратить большие средства на то, чтобы привести его в порядок.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска получит больше 1,7 млрд рублей на выполнение капитального ремонта Ленинградского моста. Реконструкция объекта, построенного в 1959 году, займет около трех лет.

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