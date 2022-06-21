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Омск получит свыше 1,7 млрд рублей на ремонт Ленинградского моста

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Омская мэрия получит свыше 1,7 млрд рублей на выполнение капитального ремонта Ленинградского моста. Итоги отбора получателей субсидий подвело региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Средства выделяются по программе «Региональная и местная дорожная сеть». В 2022 году Омск получит 509,9 млн рублей. По данным департамента строительства мэрии города, в этом году планируется разработка проектной документации и начало подготовительных работ, пишет ИА «Омскрегион».

Реконструкция моста займет около трех лет. По словам губернатора Александра Буркова, переправа была построена в 1959 году и на текущий момент выработала свой ресурс. Во время реконструкции планируется усиление конструкций пролетов, обустройство тротуаров и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Омске начнется строительство новой транспортной развязки на улице 3-й Островской возле Ленинградского моста.

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