Омск получит свыше 1,7 млрд рублей на ремонт Ленинградского моста

Омская мэрия получит свыше 1,7 млрд рублей на выполнение капитального ремонта Ленинградского моста. Итоги отбора получателей субсидий подвело региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Средства выделяются по программе «Региональная и местная дорожная сеть». В 2022 году Омск получит 509,9 млн рублей. По данным департамента строительства мэрии города, в этом году планируется разработка проектной документации и начало подготовительных работ, пишет ИА «Омскрегион».

Реконструкция моста займет около трех лет. По словам губернатора Александра Буркова, переправа была построена в 1959 году и на текущий момент выработала свой ресурс. Во время реконструкции планируется усиление конструкций пролетов, обустройство тротуаров и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Омске начнется строительство новой транспортной развязки на улице 3-й Островской возле Ленинградского моста.