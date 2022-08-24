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Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Правительство России увеличило возможности получения компенсации за проезд для граждан пенсионного возраста, которые проживают на Крайнем Севере. Как сообщила 24 августа пресс-служба кабинета министров РФ, получить возврат средств теперь можно будет за поездки к местам отдыха на личном автотранспорте.

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Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, теперь смогут вернуть потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что для получения такой компенсации нужно будет обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставив туда документы на автомобиль, а также чеки на оплату топлива.

Неработающим гражданам региона, которые получают пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно за счет федеральных средств. До этого льгота распространялась только на путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом.

Ранее, 12 августа, Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске анонсировал, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. По словам премьера, в программе участвуют все регионы страны. В правительстве ожидают, что этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек.

21 июня также сообщалось, что правительство РФ утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей. Получить гранты могут те организации, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровлением, а также индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

За день до этого Ростуризм заявил, что спрос на путевки по программе детского кешбэка вырос вдвое с момента ее запуска в марте. На начало июня по программе было куплено свыше 550 тыс. путевок. Загрузка в лагерях — участниках программы составила более 90%.

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