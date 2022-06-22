Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Армия
Минобороны РФ запустило исторический проект к годовщине начала ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

Российское правительство утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в Telegram-канале во вторник, 21 июня.

Здоровый отдых: как отправить ребенка в лагерь
Что необходимо знать родителям об организации летних каникул в 2022 году

Получить гранты могут те организации, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровления, а также индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Гранты будут направлены на создание универсальной безбарьерной среды для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе правительства отметили, что государственная поддержка поможет адаптировать как уличное пространство, так и помещения. В частности, можно будет сделать ровный асфальт, нанести тактильную разметку, демонтировать бортики, расширить дверные проемы, а также установить подъемники и пандусы, обустроить спортзалы и площадки.

9 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работают все федеральные туристические программы. В летние детские лагеря семьям выделили 25 тысяч льготных путевок, сообщает телеканал «360».

За день до этого Ростуризм заявил, что спрос на путевки по программе детского кешбэка вырос вдвое с момента ее запуска в марте. На начало июня по программе уже было куплено свыше 550 тыс. путевок, уточняет «Москва 24». Загрузка в лагерях-участниках программы составила более 90%, отмечает агентство городских новостей «Москва». Продажи туров по программе детского кэшбека закрылись в ночь на 15 июня, пишет RT.

На программу детского кешбэка в 2022 году выделено 7,5 млрд руб.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022