Российское правительство утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей

Правительство РФ утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в Telegram-канале во вторник, 21 июня.

Получить гранты могут те организации, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровления, а также индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Гранты будут направлены на создание универсальной безбарьерной среды для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе правительства отметили, что государственная поддержка поможет адаптировать как уличное пространство, так и помещения. В частности, можно будет сделать ровный асфальт, нанести тактильную разметку, демонтировать бортики, расширить дверные проемы, а также установить подъемники и пандусы, обустроить спортзалы и площадки.

9 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работают все федеральные туристические программы. В летние детские лагеря семьям выделили 25 тысяч льготных путевок, сообщает телеканал «360».

За день до этого Ростуризм заявил, что спрос на путевки по программе детского кешбэка вырос вдвое с момента ее запуска в марте. На начало июня по программе уже было куплено свыше 550 тыс. путевок, уточняет «Москва 24». Загрузка в лагерях-участниках программы составила более 90%, отмечает агентство городских новостей «Москва». Продажи туров по программе детского кэшбека закрылись в ночь на 15 июня, пишет RT.

На программу детского кешбэка в 2022 году выделено 7,5 млрд руб.