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Психотерапевт рассказала о методах профилактики осенней депрессии

Психотерапевт Свечникова рекомендовала начать профилактику осенней депрессии уже в августе
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Фото: Global Look press/Chris Emil Janssen
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С приходом осени и сокращением светового дня для многих россиян наступает период сезонной депрессии, профилактику которой стоит начать уже в августе. Об этом 24 августа заявила врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.

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«Солнечный свет участвует в метаболизме такого нейромедиатора как серотонин, который отвечает в нашем организме за бодрость, активность и хорошее настроение. С наступлением холодного времени года световой день снижается и серотонина вырабатывается меньше. Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство», — сказала Свечникова агентству «Москва».

По ее словам, осенью может усилиться тяга к сладкому. Как пояснила эксперт, таким образом, организм пытается усилить выработку серотонина, чтобы получить положительные эмоции более легким путем. Если отказаться от сладостей сложно, врач советует заменить их фруктами, ягодами и различными бодрящими чаями. Также хорошо взять за привычку регулярные дневные прогулки, хотя бы десятиминутные, и найти какое-нибудь творческое хобби.

Начать подготовку к осени лучше заранее — уже в августе-сентябре, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, перенести ее с минимальными неудобствами.

Ранее, в мае, ученые назвали наиболее склонные к депрессии категории людей. В результате проведенного исследования выяснилось, что распространенность депрессии неоднородна в разных возрастных группах. Так, молодые люди до 30 лет более склонными к проявлению заболевания, чем люди старше 40. При этом особенно часто депрессия встречается у обладателей сердечно-сосудистых заболеваний.

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