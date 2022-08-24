В США владельцев Hyundai и Kia предупредили о риске самовозгорания авто

Американским владельцам кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride министерство транспорта США посоветовало парковаться подальше от зданий и других автомобилей, так как даже при неработающем двигателе существует риск возгорания машины. Об этом сообщило национальное управление безопасности движения на трассах, NHTSA.

Причиной возгорания может служить загрязнение платы модуля управления тягово-сцепным устройством. Скопившаяся там пыль удерживает влагу, из-за чего происходит короткое замыкание. Согласно отчету национального управления безопасности движения на трассах в Соединенных Штатах, в Канаде, по этой причине, зафиксировано три возгорания Hyundai Palisade, в США пока ни одного. Однако в ведомстве сообщили, что в Америке загорелось шесть Kia Telluride: география пожаров и их причины не указывается.

Тем не менее, в отзывной компании участвует 281 447 автомобилей Hyundai Palisade, которые были выпущены в период с 10 апреля 2019 года по 30 мая 2022 года, а также Kia Telluride, произведенные с 9 января 2019 года по 12 августа 2022 года. NHTSA пригласит пожароопасных владельцев корейских машин на сервис в октябре текущего года.

Помимо возможного самовозгорания кроссовер Hyundai Palisade стал участником еще одной отзывной кампании. Дело в том, что у 123 тыс. машин обнаружена проблема с работой стеклоочистителей: они или работают с перерывами, или вовсе не функционируют.

В национальном управлении безопасности движения на трассах США сообщили, что одна из шестерен внутри электромотора стеклоочистителя не выдерживает нагрузки, возникающей, когда щетка сталкивается с препятствием, например, налипшим на стекло снегом. На сервис владельцев Palisade с дефектными «дворниками» пригласят также в октябре текущего года.

19 августа компания Hyundai обновила модель HB 20, которая разработана для бразильского рынка. Модель оснащается только литровыми трехцилиндровыми моторами. Атмосферный выдает 80 л. с., он сочетается только с пятиступенчатой механикой. Турбированная версия двигателя развивает 120 л. с. и ей положен шестиступенчатый «автомат».