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В США владельцев Hyundai и Kia предупредили о риске самовозгорания авто

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ringo Chiu
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Американским владельцам кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride министерство транспорта США посоветовало парковаться подальше от зданий и других автомобилей, так как даже при неработающем двигателе существует риск возгорания машины. Об этом сообщило национальное управление безопасности движения на трассах, NHTSA.

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Причиной возгорания может служить загрязнение платы модуля управления тягово-сцепным устройством. Скопившаяся там пыль удерживает влагу, из-за чего происходит короткое замыкание. Согласно отчету национального управления безопасности движения на трассах в Соединенных Штатах, в Канаде, по этой причине, зафиксировано три возгорания Hyundai Palisade, в США пока ни одного. Однако в ведомстве сообщили, что в Америке загорелось шесть Kia Telluride: география пожаров и их причины не указывается.

Тем не менее, в отзывной компании участвует 281 447 автомобилей Hyundai Palisade, которые были выпущены в период с 10 апреля 2019 года по 30 мая 2022 года, а также Kia Telluride, произведенные с 9 января 2019 года по 12 августа 2022 года. NHTSA пригласит пожароопасных владельцев корейских машин на сервис в октябре текущего года.

Помимо возможного самовозгорания кроссовер Hyundai Palisade стал участником еще одной отзывной кампании. Дело в том, что у 123 тыс. машин обнаружена проблема с работой стеклоочистителей: они или работают с перерывами, или вовсе не функционируют.

В национальном управлении безопасности движения на трассах США сообщили, что одна из шестерен внутри электромотора стеклоочистителя не выдерживает нагрузки, возникающей, когда щетка сталкивается с препятствием, например, налипшим на стекло снегом. На сервис владельцев Palisade с дефектными «дворниками» пригласят также в октябре текущего года.

19 августа компания Hyundai обновила модель HB 20, которая разработана для бразильского рынка. Модель оснащается только литровыми трехцилиндровыми моторами. Атмосферный выдает 80 л. с., он сочетается только с пятиступенчатой механикой. Турбированная версия двигателя развивает 120 л. с. и ей положен шестиступенчатый «автомат».

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