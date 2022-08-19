Hyundai обновила модель HB 20 для бразильского рынка

Компания Hyundai обновила модель HB 20, которая разработана для бразильского рынка. Седан по шасси и ряду других агрегатов унифицирован с семейством Accent/Solaris, в остальном это оригинальная конструкция. Об этом 19 августа сообщило издание «Авторевю».

Если раньше Hyundai HB 20 позиционировался в основном для молодежной аудитории, то новый рестайлинг по строгости линий приблизил модель к когорте солидных автомобилей.

Передняя часть кузова полностью новая, включая капот и крылья. Корма тоже переделана: и седан, и хэтчбек HB 20 теперь имеют одинаковые задние фонари.

Интерьер обновлен меньше. Из нового только иные материалы отделки, у дорогих версий появилась полностью цифровая комбинация приборов. Медиасистема оснащена прежним восьмидюймовым экраном, но с обновленным меню, в котором появился интерфейс Apple CarPlay и Android Auto.

В базовой комплектации, как и прежде, шесть подушек безопасности и ESP. Среди опций в новую модель добавили климат-контроль и систему дистанционного запуска двигателя.

По технике изменений нет: HB 20 оснащается только литровыми трехцилиндровыми моторами. Атмосферный выдает 80 л. с., он сочетается только с пятиступенчатой механикой. Турбированная версия двигателя развивает 120 л. с. и ей положен шестиступенчатый «автоматом».

Обновленный седан HB 20 появится у дилеров в сентябре по цене от $16 600 долларов (примерно 982205 рублей.).

10 августа Корейская компания Hyundai приостановила в России проект реконструкции бывшего завода General Motors в Шушарах на неопределенный срок. Эксперты предполагают, что в нынешних экономических условиях Hyundai решила пересмотреть концепцию инвестпроекта, отказавшись от выпуска на этой площадке дорогих автомобилей.