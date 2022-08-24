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В Москве три пенсионерки выбросили с балкона миллион рублей по просьбе мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве три пенсионерки выбросили с балкона миллион рублей, поверив новой мошеннической схеме. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил портал «МВД Медиа».

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Злоумышленник звонил на телефоны пожилым жителям столицы и представлялся участковым полиции, затем он просил оказать помощь в поимке мошенника. Лжеполицейский убеждал выполнять все требования якобы мошенников, чтобы их точно поймали с поличным.

Пенсионеры снимали со своих банковских счетов деньги и сбрасывали их с балкона по просьбе мошенника. Впоследствии второй злоумышленник забирал деньги, а лжеполицейский переставал выходить на связь.

Материальный ущерб, причиненный трем пожилым москвичкам, составил свыше 1 млн рублей.

Оперативники ОМВД РФ по районам Щукино и Южное Тушино задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний приезжий мужчина, выполнявший роль курьера.

«По данным фактам следствием возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которые соединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

12 августа педагог по технике речи и телеведущая Ксения Чернова назвала признаки, по которым можно сразу распознать телефонного мошенника. По ее словам, обратить внимание необходимо на неграмотность в речевых формулировках, попытка надавить на собеседника и плохо поставленный голос должны сразу же насторожить абонента при телефонном разговоре с незнакомым человеком.

В тот же день полиция начала проверку по двум случаям дистанционного мошенничества в Саратове. Горожане лишились 2,5 млн рублей после звонка от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил 30-летнему жителю города, что от его имени якобы оформлен кредит, и для блокировки операции предложил ему перечислить средства на «безопасный» счет. Потерпевший по инструкциям перечислил чуть больше 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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