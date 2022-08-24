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Опрос показал готовность каждого шестого туриста ехать до места отдыха неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каждый шестой турист готов ехать до места отдыха неделю. Такой вывод следует из результатов опроса сервиса Tutu.ru, которые были опубликованы «РИА Новости» в среду, 24 августа.

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В исследовании приняли участие 1914 респондентов, 27% из которых заявили, что готовы потратить на дорогу до места отдыха не более 2–3 часов. 22% путешественников согласились провести в пути до 12 часов. Около суток в одну сторону согласились потратить 25% респондентов и всего 9% заявили, что могут провести в дороге 2–3 дня.

При этом 17% опрошенных заявили, что готовы ехать до места отдыха целую неделю, однако, они отдельно подчеркнули, что пункт назначения должен быть «действительно стоящим».

16 августа «Известия» опубликовали результаты опроса, произведенного «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ), о сумме, которую готовы потратить на путешествие россияне. Из них следует, что каждый второй, собирающийся в этом году отдохнуть в России, готов потратить на путешествие не более 25 тыс.

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