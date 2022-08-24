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Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» принял участие в учениях Северного флота

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В рамках учений с группировкой ударных сил Северного флота (СФ), проходящих в акватории Баренцева моря, флагманский корабль СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» по мишени в районе архипелага Новая Земля. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Северного флота.

Учебная морская цель была успешно поражена на расстоянии более 200 км. Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет батареи универсального калибра — 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации.

Накануне крейсер «Петр Великий» с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков» провели практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Корабли отрабатывали учебные задачи совместно с самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27.

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