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Корабли Севфлота потопили «вражеские» подлодки на учениях в Баренцевом море

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Фото: пресс-служба Северного флота
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Боевые корабли Северного флота «Петр Великий» и «Адмирал Ушаков» совместно с авиацией отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Баренцевом море в рамках учений. Об этом сообщает пресс-служба флота.

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«В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» в составе отряда отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в Баренцевом море», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что корабли отрабатывали учебные задачи совместно с самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Также в рамках учений были проведены практические зенитные ракетные стрельбы, которые экипажи «Петра Великого» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили по ракетам-мишеням, успешно их поразив.

Плановые учения с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике стартовали на Северном флоте 17 августа.

В них задействовано более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также авиация и части ПВО 45-й армии ВВС и ПВО.

В июле на Северном флоте также проходили учения, в которых приняли участие малые противолодочные корабли Северного флота РФ «Юнга» и «Брест». Сообщалось, что во время учений моряки отрабатывают элементы совместного маневрирования кораблей и проводят тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля. Уточнялось, что корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

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