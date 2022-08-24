Стоимость айфонов, ввезенных по параллельному импорту, упала на 30%. «Известия» убедились в этом, изучив цены в интернет-витринах ряда ритейлеров.

Например, iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб еще месяц назад стоил в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей. Подешевели, пусть менее значительно, и «младшие» версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тыс. рублей. Такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах.

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone. Это связано в том числе с укреплением курса рубля», — сказал «Известиям» директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек, добавила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

«Импортеры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум», — пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Стоимость iPhone постоянно меняется в зависимости от различных факторов — покупательского спроса, закупочных цен и так далее, сказал врио пресс-секретаря МТС Шамиль Байгин. В «М.Видео–Эльдорадо» добавили, что сделали технику Apple дешевле в связи с наступающим осенним учебным и бизнес-сезоном.

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«Вылететь в трубку: айфоны последней модели подешевели на 30%»