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На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
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На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Минфине поддержали подготовленный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, который разрешает продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей стране, узнали «Известия».

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Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом. Соответствующие поправки в ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» готовят для внесения в Госдуму, пока нижняя палата не зарегистрировала документ.

«Указанная инициатива концептуально поддерживается», — сказано в подготовленном Минфином проекте заключения правительства на поправки.

Документ проходит согласование, его разослали по ведомствам. «Известия» ознакомились с бумагами министерства.

Хотя в целом в Минфине поддержали идею, там высказали замечание к проекту, отметив, что автор использовал термин, которого нет в законодательстве РФ. Он определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». В Минфине «Известиям» подтвердили, что концептуально поддержали инициативу.

«После редакционной доработки законопроекта министерство будет готово его поддержать», — добавили в ведомстве.

«Известия» направили запрос представителю сенатора Андрея Кутепова с просьбой сообщить, готов ли парламентарий скорректировать формулировки.

Сегодня федеральное законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах, алкоголь можно реализовывать лишь в заведении с площадью не менее 50 кв. м. Хотя, к примеру, столичные власти в этом году разрешили общепиту продавать алкоголь на летних верандах до конца года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Так и пить: на летних верандах хотят разрешить продажу алкоголя»

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