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Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море
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Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Малый ракетный корабль «Мытищи» Балтийского флота выполнил успешную стрельбу крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели в Белом море. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе флота.

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«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль «Мытищи» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне «Чижа»», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ракетной стрельбе предшествовал сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. На Северном флоте МКР «Мытищи» совершил заход в Северодвинск. Всего экипаж корабля преодолел более 2 тыс. морских миль (около 3,7 тыс. км).

Отмечается, что в ближайшее время корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу в городе Балтийске Калининградской области.

Ранее, 17 августа, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия продает за рубеж аналоговые версии ракет «Калибр». По его словам, они пользуются большим спросом среди зарубежных эксплуатантов российских подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, существует возможность установки этих комплексов на корабли иностранного производства.

27 июля стало известно, что старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Алроса», оснащенная ракетами «Калибр», впервые за восемь лет выйдет в море для прохождения испытаний.

«Калибр» — семейство российских крылатых ракет большой дальности, которыми оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

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