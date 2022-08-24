«Не хочется ограничивать творческих ребят — они рождают шедевры»

Одной из главных интриг предстоящего сезона КХЛ станет дебют в качестве клубного тренера легендарного хоккеиста сборных СССР/России и клубов НХЛ Игоря Ларионова. Весной двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил нижегородское «Торпедо». После завершения карьеры игрока «Профессор» долгое время официально был вне хоккея, занимаясь виноделием, некоторое время поработал агентом, а также комментатором на крупных турнирах.

В 2019 году он в 59 лет начал тренерскую карьеру, став ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой было выиграно серебро молодежного чемпионата мира – 2020. После этого Ларионов занял пост главного тренера молодежки, с которой работал на МЧМ-2021. И сейчас 61-летний специалист впервые работает с клубом, готовясь к дебюту в КХЛ. И в молодежной сборной, и в «Торпедо» он объявлял о стремлении поставить своим подопечным атакующий хоккей.

Пока предсезонные матчи оправдывают слова Ларионова. Во всех контрольных встречах нынешнего лета нижегородцы забрасывают не менее четырех шайб за игру: в начале августа они дважды разгромили крепкий челябинский «Трактор» (6:2; 7:2), а в понедельник в Москве выдали голевую феерию с московским «Динамо», сыграв вничью 6:6 в основное время и овертайме и победив по буллитам (7:6).

В интервью «Известиям» Игорь Ларионов рассказал, как рассчитывает добиваться побед и показывать зрелищный хоккей в КХЛ, а также оценил положение молодых хоккеистов, из-за санкций оставшихся без практики крупных международных соревнований.

«Мы не будем кивать на то, что бюджет, игроки или состав не те»

— В это межсезонье матчи с участием «Торпедо» очень зрелищные. Можно сказать, что игроки уже достаточно понимают ваши требования в плане игры в атаку?

— Вы знаете, хоккей — это игра, которая должна приносить удовольствие болельщикам. Ради них мы и делаем свою работу. Люди должны хотеть приходить на матчи. Должны иметь возможность переживать, радоваться, огорчаться. В этом плане мы требуем от ребят при любом счете, будь то 6:2 или 6:3, всё равно показывать атакующий хоккей. Мы не стараемся засушить игру, чтобы довести матч до победы. Даже если ведем после первого периода, я говорю, чтобы во втором парни продолжали играть агрессивно, продолжали атаковать. Да, есть ошибки, но это часть хоккея, часть становления коллектива и системы игры. Рад, что ребята забивают, причем разные ребята. Хочется еще какие-то детали немножко подтянуть, подшлифовать. И двигаться в сезон с таким настроением, что у нас команда, которая привлекает интерес болельщиков.

— Нападающий вашей команды Алексей Кручинин восторгался тем, что до вас не было тренеров, которые давали шанс на ошибки. Вы уже сами чувствуете, что ребята раскрепостились с такой философией?

— Хоккей — это игра ошибок. И когда ты видишь творческих ребят, которые имеют понимание игры и действуют на грани риска, не хочется их ограничивать. Потому что из этого рождаются шедевры. И я говорю ребятам: «Вы получаете свободу, хочется от вас получить немножко ответственности». Все-таки в свободе есть еще и ответственность. Ты должен ее нести. В том числе имею в виду игру в обороне. Но перекашивать сугубо на оборону и в чем-то ограничивать игроков я не вижу смысла. Потому что у нас много молодых ребят, которые хотят играть в хоккей и проходят через ошибки. И в том числе через это происходит их становление. Хотя упомянутый вами Кручинин — опытный парень (31 год. — «Известия»), и я рад, что он обретает ту игру, которая делает его звено непредсказуемым. Как центральный нападающий он делает многие вещи, которые мне импонируют.

— Понятно, как вы при такой философии давали бы результат, имея состав уровня СКА, ЦСКА, «Ак Барса» или «Магнитки». Но есть ли уверенность, что такой подход сработает в «Торпедо», гораздо более скромном по именам и бюджету клубе?

— Мы не смотрим на составы других команд, не смотрим на имена. У нас свой путь, своя дорога, своя философия, своя культура. Мы даем возможность мальчишкам, которых еще полгода назад никто не знал, проявить себя. Здесь очень важна командная химия, коллективная игра, чтобы молодые ребята могли по-новому нас всех удивить. И мы готовы открыть новые имена для нашего хоккея. Конечно, располагая большими талантами, у тебя больше возможностей для успеха. Но мы не будем кивать на то, что бюджет, игроки или состав не те. Мы работаем с тем, что у нас есть. Мы будем делать из этого материала тот продукт, который нравится болельщикам.

«Хоккей развивается там, где выступают сильнейшие игроки»

— Подходит к концу ваша первая предсезонка в качестве клубного тренера. Были ли какие-то неожиданности для вас? Можно ли говорить, что опыт игры в НХЛ можно полностью перенести на тренерскую работу?

— Пока рано говорить. И про опыт, и про всё остальное. Потому что процесс обновления будет продолжаться. Впереди необычный сезон, 68 матчей. Будут и победы, и поражения. Но главное, чтобы мы могли полагаться не на одно звено, условно, с легионерами, которое решает исход матчей. Мы хотим надеяться на все четыре звена, которые будут продуктивны. Будем смотреть, дозировать время, менять сочетания. В этом и есть тренерская задача: чтобы найти момент, кого-то передернуть, чтобы игра не потеряла смысл.

— Были ли в прошлые сезоны КХЛ команды, которые показывают близкий вам по духу хоккей?

— Скажу честно, не так часто смотрел КХЛ. В основном ты учишься там, где лучший хоккей, где лучшие игроки мира. В этом плане надо черпать оттуда, где ты большему можешь научиться. А научиться ты можешь и здесь, и в НХЛ, и в Швеции, и в Финляндии. И тот опыт тренерский, который я накопил, работая с большими специалистами в Северной Америке и СССР, я буду использовать с теми игроками, которыми располагаю. Не надо смотреть на кого-то, подстраиваться. Надо делать так, как ты видишь. Чтобы игра была более динамичной, с пониманием того, что мы делаем. Чтобы каждый игрок дал чуточку больше того, что давал раньше, в плане творчества и своих человеческих качеств. Чтобы команда была более гармоничной.

— Часть ребят из молодежной сборной, которые ездили с вами на чемпионата мира в начале прошлого года, в этом году остались без МЧМ. Сначала он сорвался из-за ковида, теперь наших туда из-за санкций не пустили. В следующем году ребята моложе тоже останутся без крупных турниров. Отсутствие практики подобных соревнований сильно усложнит им жизнь?

— Хоккей — игра, которая должна развиваться глобально. Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Белоруссией, еще с кем-то, при всем к ним уважении. Хоккей развивается там, где выступают сильнейшие игроки. Там, где ты можешь понять, на каком уровне находишься. И поэтому для ребят, конечно, это большой минус.

Мы иногда заблуждаемся в своих решениях, когда говорим, что справимся без кого-то. Нет, так не будет. Игра должна быть в том ракурсе, где ты понимаешь, что у тебя в соперниках лучшие молодые игроки Европы и Северной Америки. И тем ребятам, которые пропускают эти два года, конечно, данная ситуация может помешать раскрыть свой потенциал полностью. Я сам это видел на практике, когда возглавлял молодежную сборную, и мы из-за пандемии лишились возможности проверить себя на фоне сильнейших в ряде выставочных турниров, которые были отменены. И это не дало возможности полностью раскрыть пацанов. А сейчас ситуация еще сложнее. И мы за это еще будем платить в ближайшие годы. Для ребят иметь возможность играть на международном уровне против своих сверстников — это колоссальный опыт, который необходим нашему хоккею, нашим мальчишкам.