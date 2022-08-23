Североатлантический альянс (НАТО) сильно ослабил себя, поставляя вооружения Украине. Об этом 21 августа заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила всё то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», — сказал он YouTube-каналу Glenn Diesen.

По его словам, поддержка НАТО не позволила Вооруженным силам Украины (ВСУ) усовершенствоваться. Риттер отметил, что некоторые страны уже прекратили поставлять оружие. При этом былой уровень обороноспособности быстро восстановить у альянса не получится.

«По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», — резюмировал Риттер.

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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