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Японские ученые доказали способность собак плакать от счастья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У собак увеличивается выработка слез при положительных эмоциях, например, когда они встречают хозяина после долгой разлуки. Об этом говорится в исследовании ветеринаров из Университета Азабу в Японии, опубликованном 22 августа в журнале Current Biology.

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Впервые ученые заметили слезы на глазах собаки во время кормления щенков. Они предположили, что это связано с гормоном окситоцином и проявлением положительных эмоций.

Ветеринары провели эксперимент, понаблюдав за встречей собаки с хозяином. В ходе исследования они выяснили, что объем слезной жидкости животного увеличивается, когда оно встречает знакомого человека. При встрече с незнакомцем объем слез остается неизменным. Затем ученые самостоятельно повысили уровень окситоцина у собак, что также привело к появлению слез.

Ветеринары провели третий эксперимент, в ходе которого просили людей оценить фотографии собак со слезами на глазах и без них. Оказалось, что фото со слезами вызывают у испытуемых больше эмоций. На основе этих результатов ученые сделали вывод, что слезы помогают собакам установить более тесную связь с людьми.

Ранее, в июле 2021 года, ученые из Венского университета установили, что собаки способны определять ложь человека. Во время экспериментов перед собаками ставили по две непрозрачные миски, в одной из которых было лакомство, а вторая оставалась пустой. Затем доброволец, которого собаки ранее никогда не видели, начинал подсказывать им, в какой миске находится еда. После этого незнакомый человек в присутствии добровольца переносил еду из одной миски в другую. Оказалось, что около половины собак не последовали совету человека, если он видел, как перемещают лакомство, но пытался убедить их, что оно лежит в другой миске. По мнению ученых, это говорит о том, что собаки способны различать человеческую ложь.

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