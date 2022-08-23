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В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей

Неизвестные пробили дыру в стене банка в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестные злоумышленники пробили дыру в стене офиса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге, деньги похитить не удалось. Об этом 23 августа сообщил пресс-секретарь банка «Открытие» по северо-западному федеральному округу Иван Макаров.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник. Была пробита дыра в стене офиса банка на проспекте Большевиков.

«Однако им не удалось похитить какие-либо денежные средства», — цитирует его «РИА Новости».

В офисе полиция проводит следственные действия. «Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время офис вновь начнет работать в штатном режиме», — сказал он.

Ранее в этот день в подмосковном Дмитрове задержали работницу банка, которая похитила около 10 млн рублей у клиентов. От подозреваемой пострадали девять граждан.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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