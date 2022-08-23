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В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей

В Подмосковье задержали сотрудницу банка, похитившую 10 млн рублей у клиентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В подмосковном Дмитрове задержали работницу банка, которая похитила около 10 млн рублей у клиентов. Об этом сообщила во вторник, 23 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана. Общая сумма похищенных средств составляет около 10 млн рублей», — сказала Волк ТАСС.

Она уточнила, что от действий сотрудницы банка пострадали девять граждан. Женщина обслуживала клиентов при оформлении вкладов на крупные суммы и от имени кредитной организации заключала с ними договоры. Имея доступ к телекоммуникационным средствам компании, она без ведома вкладчиков переводила деньги на другие счета, после чего их обналичивала.

Спустя время вкладчики обнаружили, что все их сбережения пропали со счетов, и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в августе сообщалось, что в Татарстане будут судить местного жителя за мошенничество на общую сумму 74 млн рублей. По данным следствия, обвиняемый обратился в один из банков для получения кредита по сговору с неустановленными лицами. Чтобы снизить кредитную ставку, татарстанец предложил предоставить в залог квартиру и машину. Банк выдал мужчине кредит, однако обвиняемый не планировал возвращать деньги, предоставив документы с ложной информацией о своей платежеспособности.

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