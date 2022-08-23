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Врач назвал полезные для сердца и щитовидной железы орехи

Врач Кутушов: миндаль и кешью защищают сердце и щитовидную железу
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Орехи необходимы в рационе так же, как овощи и фрукты. При правильном употреблении, они не только не добавят лишних килограммов, но и помогут укрепить здоровье, рассказал 23 августа врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

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«Орехи помогают при профилактике анемии, способны снижать уровень стресса, нормализовать артериальное давление. Также они улучшают работу щитовидной железы, помогают усваиваться железу и производить гемоглобин», — сказал Кутушев порталу «Доктор Питер.

Врач обратил внимание на то, что некоторые орехи по своей форме напоминают внутренние органы. Например, грецкий похож на мозг, а макадамия и фундук своими очертаниями немного напоминают сердце. По его словам, существует даже теория, что такие продукты наиболее полезны для органов, уменьшенной копией которых являются.

Для тех, кто хочет укрепить иммунитет, избавиться от нервного напряжения и усталости, врач порекомендовал употреблять миндаль. Также, несмотря на калорийность орехов, с их помощью можно быстро сбросить лишние килограммы.

Кешью, благодаря большому содержанию клетчатки и аминокислот, полезны для кишечника, а также помогают защитить сердце. Грецкие орехи улучшают память. Кроме того, они способны снижать уровень холестерина и борются с процессами старения.

Эксперт советует покупать несоленые орехи и замачивать их перед употреблением. Замачивание в воде не только нейтрализует вредные вещества, но и активизирует полезные. Благодаря этой процедуре питательная ценность орехов возрастает.

Днем ранее кардиолог Светлана Павличенко рассказала о пользе авокадо для сердца. По ее словам, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам. Помимо этого авокадо содержит природные антиоксиданты, витамины и клетчатку. В комплексе эти нутриенты помогают друг другу усваиваться и более эффективно воздействовать на организм. Кардиолог отметила, что противопоказаний к употреблению авокадо нет.

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