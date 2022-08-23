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Дугин о последнем разговоре с дочерью: сказала, что чувствует себя героем

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Философ и политолог Александр Дугин на церемония прощания с его дочерью, журналисткой Дарьей Дугиной во вторник, 23 августа, заявил, что она погибла за Россию и российский народ, во имя победы России.

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Дугин рассказал, что привил дочери любовь к православию и посоветовал стать философом, так как хотел воспитать ее идеальным человеком. Он добавил, что Дарья «принесла себя на алтарь идеи, страны, народа, веры и истины».

«Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы», — приводит слова Александра Дугина REGNUM.

Дарья Дугина на фестивале «Традиция» сказала, что не хочет никакой иной судьбы, а хочет быть со своей страной и своим народом, «на стороне сил света».

«Она стала идеальной, проходя через испытания. В последнем разговоре она сказала: «Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света», — цитирует Дугина телеканал «360».

Он также добавил, что с самого детства в семье ее учили быть выше, храбрее, чище, совершеннее, и Дарья этот урок усвоила, пишет сайт kp.ru.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области при взрыве автомобиля, в котором возвращалась с фестиваля «Традиция», сообщает RT. Дугин должен был ехать с ней, но в самый последний момент изменил свои планы, уточняет «Ридус».

По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы киевского режима. Исполнительница преступления Наталья Вовк скрылась в Эстонии, пишет НСН.

Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале написал, что если Эстония откажется выдать Вовк России, «есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку».

Церемония прощания прошла в телецентре «Останкино» ранее 23 августа, сообщает телеканал «Звезда».

Соболезнования родителям Дарьи Дугиной выразил президент Владимир Путин. В телеграмме он пожелал им сил и мужества, чтобы справиться с невосполнимой утратой, а также отметил личностные качества погибшей.

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