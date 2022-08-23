Производство офисной бумаги в России выросло на 2,5%

Директор Рослесинфорга Павел Чащин сообщил 23 августа «Известиям» о том, что в текущем году производство офсетной бумаги в России выросло на 2,5%.

«Дефицита офисной бумаги на российском рынке, который прогнозировался в стране весной, не предвидится, а резкий рост цен в марте был скорее спекулятивным с целью вызвать ажиотажный спрос среди покупателей и заказчиков. Объемы производства находятся на уровне прошлого года с небольшим превышением. В этом большая заслуга бизнеса, например, крупные производители оперативно наладили производство химикатов, поставлять которые еще ранней весной отказался ряд европейских контрагентов, а также налажен импорт сырья из Турции, Индии и Китая», — отметил он.

Чащин добавил, что первые реалистичные данные можно будет получить только по итогам девяти месяцев. Он также отметил, что в среднем за последние пять лет российские ЦБК ежегодно производят около 338 тыс. т. офсетной бумаги, а всего за 2021 год выпущено 358,2 тыс. т.

Глава Рослесинфорга уточнил, что рост наблюдается не только в производстве офисной, но и в других ее видах. Например, мелованной, которая в том числе используется и в офисах, но имеет более высокую плотность и качество. С января по июнь 2022 года, сообщает Чащин, ее объемы достигли 53,4 тысячи тонн, что на 10% выше итогов прошлогоднего первого полугодия. Для сравнения, всего за прошлый год было произведено 104,1 тыс. т. мелованной бумаги, а в 2020 — 89,2 тыс. т. В производстве типографской бумаги тоже произошел прирост — на 4% до 13,5 тыс. т. Всего в прошлом году ее выпустили в объеме 20,8 тыс. т., резюмировал глава ведомства.

Как отметил Рощин, падение зафиксировано в сфере производства газетной бумаги — на 17,5% до 543,8 тыс. т., а также бумаги высокохудожественной печати — на 16% до 4,7 тыс. т.

«В целом, уход западных компаний с российского рынка, а именно продажа активов местным инвесторам, не сказывается негативно на объемах производства. К примеру, существенным условием сделки некоторых крупных западных ЦБК, локализованных в России, является сохранение команды, мощностей и объемов производства. Последние новости о том, что Mondi нашла покупателя Сыктывкарского ЛПК, производящего известную «Снегурочку», по прогнозам никак не скажутся на лидерстве предприятия по добычи древесины в стране (компания традиционно входит в топ-5). Сейчас перед российскими инвесторами открываются новые возможности преумножить достигнутые эффекты западных коллег, наладить логистические цепочки с новыми контрагентами и достичь полного технологического суверенитета», — подвел итоги Чащин.

Ранее, 13 мая, Чащин сообщил «Известиям», что уход из РФ американской компании Sylvamo Corporation, производящей бумагу под брендом SvetoCopy, нужно воспринимать как новые возможности для российских предпринимателей, готовых приумножать высокомощные предприятия.

В марте в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что после прекращения поставок в Россию белой бумаги и химикатов, необходимых для производства беленой целлюлозы, в некоторых российских регионах выросли цены на офисную бумагу, а также увеличился спрос из-за опасений дефицита.

Сообщалось, что средняя цена на бумагу для принтеров выросла в 2–3 раза и более. До 24 февраля пачку бумаги из 500 листов можно было купить за 250–280 рублей. Затем она подорожала до 1000 рублей и более.

21 марта в «Рослесинфорге» рассказали «Известиям», что стоимость бумаги, предположительно, взвинчивают не производители, а оптовики и ритейлеры, которые получают прибыть с перепродажи товаров. 1 апреля Минпромторг сообщил, что цены на офисную бумагу стабилизировались.