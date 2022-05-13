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В «Рослесинфорге» заявили о новых возможностях для бизнеса после ухода SvetoCopy

В «Рослесинфорге» заявили о новых возможностях для бизнеса после ухода с рынка бумаги SvetoCopy
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Уход из РФ американской компании Sylvamo Corporation, производящей бумагу под брендом SvetoCopy, нужно воспринимать как новые возможности для российских предпринимателей, готовых приумножать высокомощные предприятия. Об этом заявил «Известиям» директор «Рослесинфорга» Павел Чащин в пятницу, 13 мая.

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Ранее в этот же день стало известно, что SvetoCopy уйдет из России. В компании заверили, что сделают это в установленном порядке и что находятся в процессе продажи российского бизнеса. В РФ Sylvamo Corporation владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Там производят офисную, офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, беленую химико-термомеханическую массу. На комбинате работает более 1,7 тыс. человек.

«Уход такой компании, как Sylvamo, не первый. Подобные намерения в начале мая заявила компания Mondi. Нужно понимать, что уход зарубежных компаний с российского рынка не происходит в одночасье. Активы продаются новому владельцу, за которым сохраняются все прежние обязательства, в том числе и сохранение объемов производств, социальных гарантий сотрудникам», — сказал Чащин.

Он отметил, что пока уход ни одной из западных компаний не ударил серьезно по отечественному леспрому, а рынок целлюлозно-бумажной продукции до сих пор не показал падений.

«В случае отказа иностранных компаний работать на нашем рынке, вероятнее всего произойдёт смена собственника, но в любом случае предприятие продолжит работу, государство предоставит необходимые меры поддержки, рисков дефицита бумаги не прогнозируется. Кроме того, в I квартале 2022 г. было одобрено 2 заявки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Они предусматривают создание и модернизацию целлюлозно-бумажных производств в Иркутской обл. и Красноярском крае», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Он добавил, что в качестве поддержки со стороны государства инвесторам согласованных проектов предоставляются лесные участки в аренду без проведения торгов, а также льготы по оплате аренды — они оплачивают 50% от утвержденных правительством России ставок платы.

Кроме того, в связи с введенными ограничениями со стороны недружественных государств, правительство продлило на год срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе. Это одна из мер поддержки лесопромышленников, которая позволит сохранить сырьевую базу и рабочие места на предприятиях, подчеркнул Советников.

В марте в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что после прекращения поставок в Россию белой бумаги и химикатов, необходимых для производства беленой целлюлозы, в некоторых российских регионах выросли цены на офисную бумагу, а также увеличился спрос из-за опасений дефицита.

Сообщалось, что средняя цена на бумагу для принтеров выросла в 2–3 раза и более. До 24 февраля пачку бумаги из 500 листов можно было купить за 250–280 рублей. Затем она подорожала до 1000 рублей и более.

21 марта в «Рослесинфорге» рассказали «Известиям», что стоимость бумаги, предположительно, взвинчивают не производители, а оптовики и ритейлеры, которые получают прибыть с перепродажи товаров.

Как сообщили 23 марта в пресс-службе ФАС, антимонопольщики проводят проверку обоснованности роста цен на бумагу у производителей. В Минпромторге сообщили, что стабилизация цен и поставок бумаги ожидается в ближайшее время. Отмечалось, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка офисной бумаги. Но теперь россиянам придется привыкнуть к не совсем обычному виду офисной бумаги, так как в стране будут выпускать бумагу бежевого, а не белого цвета.

1 апреля Минпромторг сообщил, что цены на офисную бумагу стабилизировались.

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