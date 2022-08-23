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Философ Дугин заявил, что его дочь Дарья «погибла за Россию и во имя победы»

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Философ и политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью Дарьей заявил, что она «погибла за Россию и во имя победы». Прощание с журналисткой прошло в Москве 23 августа.

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«У нее было бы одно желание: не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу православную веру, любите наш русский народ. Потому что она погибла за народ, за Россию на фронте», — сказал он.

Дугин добавил, что его дочь «жила во имя победы».

Также он подчеркнул, что Дарья была бы рада ордену Мужества, которым ее посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Смыслом жизни Дарьи были держава и русский народ, заключил отец погибшей.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла в телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.

Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. 29-летняя журналистка погибла мгновенно.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», оно передано в центральный аппарат СКР. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства названа гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа выехала через Псковскую область в Эстонию.

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