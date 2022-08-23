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Россияне взяли в июле 40 тыс. автокредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июле текущего года в России было выдано 40,36 тыс. автокредитов на сумму 48,5 млрд рублей. Средний чек по автокредиту сохранился на уровне 1,2 млн рублей. Такие данные привело 23 августа Агентство страховых новостей, АСН.

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В июле 2022 года количество новых автокредитов выросло по сравнению с июнем текущего года на 12%, объемы выдач выросли на 9%.

По выдачам кредитов в пятерку регионов вошли Москва (3,18 тыс. кредитов на 5,6 млрд рублей), Московская область (3,38 тыс. кредитов на 5,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,61 тыс. кредитов на 3,9 млрд рублей), Краснодарский край (1,95 тыс. кредитов на 2,5 млрд рублей) и Татарстан (2,00 тыс. кредитов на 2,0 млрд рублей).

Самые крупные автокредиты брали в июле текущего года жители Москвы. Сумма кредита в столице в среднем составила 1,78 млн рублей. На втором месте —Московская область: 1,52 млн рублей. Замкнул список Санкт-Петербург, где средняя сумма кредита составила 1,50 млн рублей.

По информации специалистов, самый небольшой средний чек на покупку автомобиля в кредит в июле 2022 года зафиксирован в Удмуртии — 888 тыс. рублей.

В Калужской и Волгоградской областях эксперты обнаружили, что объемы кредитования в этих регионах снизились на 1 и 9% соответственно, а количество новых выдач в этих областях увеличилось на 2%.

Всего за семь месяцев 2022 года банки России выдали 249,42 тыс. автокредитов на общую сумму 316,3 млрд рублей. По оценке аналитиков, общее количество новых автокредитов в РФ снизилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а объемы кредитования — на 38%.

18 августа стало известно, что количество выданных в России автокредитов как на новые автомобили, так и на машины с пробегом росли четвертый месяц подряд. В июле 2022 года было выдано 46,8 тыс. автокредитов, это на 16,1% больше, чем в июне 2022 года. По мнению специалистов, активизации выдачи автокредитов способствовала возобновившаяся в июле 2022 года госпрограмма льготного автокредитования.

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