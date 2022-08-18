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В России растет количество выданных автокредитов четвертый месяц подряд

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Количество выданных в России автокредитов как на новые автомобили, так и на машины с пробегом растет уже четвертый месяц подряд. В июле 2022 года было выдано 46,8 тыс. автокредитов, это на 16,1% больше, чем в июне 2022 года. Кредит на покупку автомобиля в июне текущего года был одобрен 40,3 тыс. россиян. Об этом 18 августа сообщило агентство «Финмаркет».

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Специалисты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в июле 2022-го число автокредитов сократилось на 47,1% (в июле 2021 года — 88,4 тыс. ед.), а по сравнению с февралем текущего года — на 35,3% (в феврале 2022 года — 72,4 тыс. одобренных кредитов).

«После падения в марте, в следующие месяцы наметилась тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов», — сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, НБКИ, Алексей Волков.

Специалист также добавил, что выдаче автокредитов способствовала возобновившаяся в июле 2022 года госпрограмма льготного автокредитования.

Агентство отметило, что по сравнению с предыдущим месяцем рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех регионах России.

Наибольшее количество автокредитов в июле было выдано в Москве (2,97 тыс. ед.), Московской области (2,67 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (2,41 тыс. ед.), а также в республиках Татарстан (2,35 тыс. ед.) и Башкортостан (2,07 тыс. ед.).

11 августа стало известно, что программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря 2022 года. В программах могут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

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