Совет Госдумы подготовил заявление в ООН по ситуации на ЗАЭС

Госдума на заседании Совета 25 августа примет заявление к ООН по ситуации на Запорожской АЭС в связи с обстрелами хранилища радиоактивных отходов. По мнению российских политиков, если станция будет разрушена, то пострадать могут не только жители Украины, узнали «Известия» во вторник, 23 августа.

«Это угроза не только Европе, но и всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот «ядерный фитиль», — отметил в разговоре с «Известиями» лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, Госдума будет готовить заявление, адресованное ООН и всем парламентским организациям. Кроме того, на Совете может быть поднят и вопрос референдума в Запорожской области.

«Что касается вопроса о проведении референдума в Запорожской области о присоединении к России, то, безусловно, эта тема является одной из важнейших в сегодняшней повестке дня. В связи с этим нельзя исключать, что на заседании будет поднят и этот вопрос», — заявил глава справороссов.

Готовы поработать над текстом заявления к ООН по ситуации вокруг ЗАЭС и в «Единой России».

«Мы хотим сказать миру, откуда идет угроза, когда речь идет о Запорожской АЭС. Абсолютно очевидно, что это заявление будет носить такой откровенный характер, чтобы эти провокации и обстрелы прекратились», — пояснил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.

По его словам, если ядерный взрыв произойдет, то последствия будут очень серьезными для всех стран Европейского союза.

Это мнение разделяет лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который первым выступил с инициативой такого обращения Госдумы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В ООН отсюда: ГД предупредит мир об угрозе ядерного взрыва»