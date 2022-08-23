Ученые нашли способ восстановить чувствительность к запахам после COVID-19

Канадские ученые выявили шесть генов, воздействуя на которые, можно вылечить аносмию — потерю обоняния, вызванную COVID-19. Методов борьбы с этим нарушением, которое стало одним из самых распространенных проявлений коронавирусной инфекции, всё еще нет, узнали «Известия».

Для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе.

«Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок», — указали ученые в статье с результатами своей работы.

Для медицины важны способы лечения аносмии после COVID-19, поскольку терапии «обонятельными тренировками» и витаминами может не хватать, отметила врач-невролог «Гута Клиник» Александра Толстенева. Потеря обоняния — сопутствующий симптом болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции, последствий черепно-мозговых травм, опухолей, указала эксперт. Поэтому предложенный способ открывает новые возможности в терапии и этих состояний.

«За методом воздействия на белки-мишени большое будущее. Такой подход уже успешно используется в таргетной терапии при онкологии. И я уверена, мы скоро получим эффективное новое лекарство от аносмии», — сказала Толстенева.

При этом целевые гены могут служить для терапии и других болезней, например, рака мочевого пузыря, добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Впрочем, другие специалисты указали, что исследование построено только на основе математических методов, поэтому пока делать выводы рано.

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