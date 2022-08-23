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Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы

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Фото: РИА Новости
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Освобожденные территории Украины, Запорожская и Херсонская области, обретут свой правовой статус в ближайшие месяцы, рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью «Известиям» во вторник, 23 августа.

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«Условия для интеграции освобожденных территорий, на мой взгляд, практически созрели. Когда и в каком формате проводить соответствующие процедуры — это должны решить сами граждане этих регионов…. Полагаю, что в ближайшие месяцы освобожденные территории обретут свой правовой статус», — сказал он.

Постпред подчеркнул, что «реинтеграция в единое целое всех таврических земель» — Крыма, Северного Причерноморья и Приазовья — востребована населением этих регионов.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

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