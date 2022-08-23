В Узбекистане определили даты участия команд в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2022

Министерство обороны России во вторник, 23 августа, рассказало о ходе проведения Армейских международных игр (АрМИ-2022).

На полигоне Кольцово в Новосибирской области впервые в ходе второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 участники в течение одного дня преодолели четыре сложнейших испытания: вывод разведывательной группы в тыл противника после десантирования, преодоление участка минно-взрывных заграждений, проведение засады и преодоление водной преграды. Это около 10 км дистанции.

«В этом году второй этап отличается особой интенсивностью, если раньше каждый норматив выполнялся в отдельности, то теперь приходится выполнять специальные задачи подряд и выкладываться по полной», — поделился участник российской команды Семен Стаканов.

В подмосковном Сергиевом-Посаде российская команда лидирует по результатам двух этапов конкурса «Специальный рывок». Военные показали лучшие результаты в соревнованиях по перевозке грузов «Транспортный маневр» и по многоборью «Надежный защитник». За два этапа конкурса команда России стала абсолютным лидером по общему времени. Победители соревнований определятся после прохождения третьего этапа — «Безопасный рубеж», который завершится 26 августа.

В городе Коканд Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2022. По его итогу сборная команда России стала серебряным призером, а в номинации «лучший регулировщик» победил прапорщик Дмитрий Королев.

Также определились дни выступления сборных в полуфинальных эстафетах конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022. В полуфинальные заезды пробились восемь сборных. Они были разбиты на два заезда в соответствии с показанными результатами. В первую подгруппу вошли сборные занявшие нечетные места по итогам индивидуальной гонки, во вторую — четные.

Соперниками российской сборной стали танкисты из Белоруссии, Узбекистана и Монголии. Эти команды по итогам жеребьевки выступят 23 августа. Вторую подгруппу, которая стартует 24 августа, возглавили китайские танкисты, показавшие общее второе время в индивидуальных заездах. Их соперниками стали танкисты из Казахстана, Азербайджана и Вьетнама. По итогам двух дней выступлений будет определена лучшая четверка сборных. Они выступят в финальной эстафете в день закрытия Армейских международных игр — 27 августа.

19 августа в Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» в рамках АрМИ-2022 команда российских военных успешно вышла в лидеры соревнований. Моряки прошли дистанцию максимально быстро.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.